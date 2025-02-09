Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programında yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 2 bin kişilik yükseköğrenim yurdunun yapımı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik’te 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alanda yapılacak olan yurdun çalışmalarında sona gelindi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan işin tamamlanıp, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet vermesi planlanıyor. İçerisinde 1 adet sosyal tesis, 3 adet yurt bloğu, 1 adet giriş kontrol noktası, 1 adet trafo binası barındıracak olan yurt 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak. Mevcut yurtlarda 4 bin kapasite ile hizmet verilirken inşaat tamamlandığında toplam kapasite 6 bine ulaşacak.

"Proje bir an önce tamamlanacak"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yapım çalışmaları devam eden KYK yurdu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl’e ziyareti sırasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti. İnşaat alanında incelemede bulunan Vali Aygöl, çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Yurt inşaatının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin barınma ihtiyacına önemli bir katkı sağlanacağı ifade edildi. Vali Aygöl, çalışmaların titizlikle devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, projenin bir an önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti.