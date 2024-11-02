Bilecik’te 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Gölpazarı-Yenipazar yolunda seyir halindeki 11 RB 876 plakalı kamyonet sürücüsü Hüseyin A., Kümbet yol ayrımından yola kontrolsüz çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, 26 PN 377 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 11 RB 876 plakalı kamyonet sürücüsü Hüseyin A. ve isimi öğrenilemeyen diğer araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, jandarma kazayla ilgili, inceleme başlattı.