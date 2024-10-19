Bilecik’in hükümet konağında ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen program, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile muhtarların anıta çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi; "Muhtarlık müessesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi, Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesiyle, Muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu yıl 9. Yılımızı kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Bu günün ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gazi Meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlarımız Köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, devletimiz ve vatandaşımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir” dedi.

“Muhtar olarak görevimiz sorun üretmek değil, çözüm üretmektir”

Muhtarlığın 187 yıllık merkezi, yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti Mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Muhtar, demokrasinin temel taşıdır. O yüzden muhtar olarak görevimiz sorun üretmek değil, çözüm üretmektir.

“Mahallesinin Köyünün annesi, babası, kardeşi, sırdaşı, mutlu gününde, en zor anında vatandaşının yanında olandır”

İlkemiz devlet ve halk arasında yıkılmaz bir köprü olmaktır. Muhtarlarımız görev yaptıkları bölgelerde yaşayan yaşlı , engelli , bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ,vatandaşlarımızın her türlü sorununu çözüme kavuşturmak için 7/24 görevinin başındadır. Muhtar aynı zamanda mahallesinin ve köylerinin isteklerinin ve beklentilerinin çözüme kavuşmasında devletimizin gören gözü işiten kulağıdır. Muhtar, seçilmiş demektir. Muhtar; Mahallesinin köyünün annesi, babası kardeşi, sırdaşı, mutlu gününde, en zor anında vatandaşının yanında olan, her türlü sorunlarını paylaştığı ve çözüm aradığı, yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği Devletin ilk kapısıdır. Özellikle deprem, sel, yangın gibi Afetlerde vatandaşının yardımına ilk koşan Muhtar’dır.

Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlık camiasının seçilmiş temsilcileri olarak; Devlet ve vatandaş arasındaki toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzeninin yerine getirilmesi konusunda muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Ülkemiz adına daha iyi hizmetler yapmak temennisi ile muhtarlar günümüz hayırlı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Bu anlamlı ve mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerim, tüm muhtarlarımız adına şükranlarımızı sunar, muhtarlar günü münasebetiyle başta Şehit olan muhtarlarımız olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Gününü’ kutlayarak hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım” dedi.