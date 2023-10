Bilecik’te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir takım programlar düzenlendi.

Muhtarlar ilk olarak Atatürk Parkı’ndan toplanırken, toplu bir şekilde Teyfikbey Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı Çınar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Çınar, muhtarlığın gerek demokratik hayatta oynadığı roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yüklendikleri görevler sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşaması olduğunu söyledi. Çınar, "19 Ekim 1829 yılında kurulan Muhtarlık Kurumunun, aslında bugün 194’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Muhtarlık kurumu, Türk demokrasi tarihi açısından büyük önem taşıyor. Zira Türk demokrasisinin ilk seçimleri muhtarlık seçimleriyle başlıyor. Dolayısıyla, halkın doğrudan kendi yerel yöneticisini seçmesiyle başlayan bu süreç demokrasi tarihimiz açısında da bir temel oluşturuyor. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin tarihi bağlarını koruyarak geleceğe yönelik kamu çalışmalarının daha çağdaş ve verimli yürütülmesi amacıyla, başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihi genelgesi ile Muhtarlar Günü olarak kutlanması uygun görülmüş olup, ülkemizde ve ilimizde de 8 yıldan bu yana 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Muhtar, seçilmiş demektir. Muhtar, mahallesinin köyünün annesi, babası, kardeşi-sırdaşı, mutlu gününde, en zor anında vatandaşının yanında olan, her türlü sorunların paylaştığı ve çözüm aradığı, yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği devletin ilk kapısıdır. Özellikle deprem-sel-yangın gibi afetlerde vatandaşının yardımına ilk kosan muhtardır. Vatandaşının maaşını çekmesinden başlayın da, ilacını almaya kadar her türlü ihtiyacını gidermek için zaman mekân gözetmeden ve hiçbir karşılık beklemeden yerine getirmeye devam etmekte, devlet ile millet arasında köprü vazifesi göstermeye her şartta devam etmektedirler. Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan muhtarlık camiasının seçilmiş temsilcileri olarak; devlet ve vatandaş arasındaki toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzeninin yerine getirilmesi konusunda muhtarlar olarak üzerimize düsen görevin bilincindeyiz. Ülkemiz adına daha iyi hizmetler yapmak temennisi ile muhtarlar günümüz hayırlı olsun" dedi.

Burada kutlamanın ardından Bilecik Belediyesi Vadi Park Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programından tüm muhtarlar bir araya geldi.