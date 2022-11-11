Bilecik’te düzenlenen bir operasyondan 181,70 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik’te düzenlenen bir operasyondan 181,70 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bilecik merkezli Sakarya’da da gerçekleştirilen operasyonda 181,70 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret’ suçundan yasal işlem yapıldı. İfadelerinin ardından Bilecik Adliye Sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.