Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıklarını ifade etti.

Damkacı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin gölgesinde 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıklarını belirtti.

14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde, depremde vefat eden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için Şerifpaşa Camisinde Mevlit okutulduğunu aktaran Müdür Damkacı, mevlide katılan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve Bilecikliler’e teşekkürler ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.