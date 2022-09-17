Bilecik Valiliği’nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında "11 Tarım Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği’nde Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında "11 Tarım Projesi" değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, kurum müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, hayata geçirilen projelerin sonuçları tartışıldı. Devam eden projeler için eksikler ve yapılacaklar istişare edilirken, 2023 yılı içinde yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Hayata geçirilen projeler çerçevesinde üretilen ürünlerin sunulduğu toplantıda Vali Kızılkaya, üreten çiftçilere desteklerinin devam edeceğini vurguladı.