Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı söyledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, il genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı söyledi.

Kızılkaya, 34 ekipte 104 personel ve 75 araçla çalışma başlatıldığını söyleyerek,"Bilecik’in her köşesinde karla mücadelemiz ve buzlanmaya karşı çalışmalarımız devam ediyor. Yolların kardan temizlenmesi için İl Özel İdaresince 34 ekipte 104 personel ve 75 araçla çalışma başlatıldı" dedi.