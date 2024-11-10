Bilecik’in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde Atatürk, vefatının 86’ncı yılında düzenlenen programlarla anıldı.

Osmanli’nde Atatürk heykeli önündeki tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05’de ise ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. Program Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Misafirlere slayt gösterisi sld Atatürk’ün hayatının anlatıldığı programda, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. 10 Kasım’la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle program sona erdi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Pazaryeri’nde de Atatürk anıldı

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde de tören düzenlendi. Törende İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma programı son buldu. Ayrıca Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Atatürk Ortaokulu tarafından anma programı hazırlandı.

Törene Kaymakam Kahraman ve Belediye Başkanı Tekin’in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amiri Tahir Oğul, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.