Bilecik’te dün gece yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak’ta üzerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan Selami Kırmızıyıldız (25) Bilecik’teki emlakçı Ali Mengütay’ı ve eşini 41 BS 929 plakalı araçla evinden aldı. Ardından Ali Mengütay’ın eşi KADES uygulamasına basarak polisleri harekete geçirdi. Polislerle o anda KADES uygulaması üzerinden yazışan Ali Mengütay’ın eşi, ekiplerin kendisine ilettiklerini tek tek uyguladı.

Ali Mengütay ve eşi, Selami Kırmızıyıldız’ı yeniden evlerinin önüne getirmeyi bir şekilde ikna etti. Selami Kırmızıyıldız’ın silahlı olduğu bilgisine de ulaşan ekipler Ali Mengütay’ın evinin önünde beklemeye başladı. Araç evin önüne yanaşınca polis ekipleri hemen harekete geçti. Selami Kırmızıyıldız polisleri görünce yanındaki silahla araç içinde bulunan Ali Mengütay’a ateş ederek kolundan yaralı. Bu esnada polisler Selami Kırmızıyıldız’a ateş ederek göğsünden vurdu. Yaşanan çatışmada Selami Kırmızıyıldız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Ali Mengütay sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Selami Kırmızıyıldız’ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis, Ali Mengütay’ın eşi ve olayla ilgilisi olduğu iddia edilen Tuncay K. ve Abdulvahit K.’yı gözaltına alındı.