Bilecikspor’un eski başkanlarından İsmail Cinoğlu önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongrede aday olduğu açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in 6 aylık görevinin ardından istifa edince yönetim kongre kararı almıştı. Bu karar sonrası 3 kere toplanan kenttin ileri gidenleri bir çözüm bulamamışlardı. Bunun üzerine Bilecikspor’un eski başkanlarından İsmail Cinoğlu önümüzdeki günlerde yapılacak olan kongrede aday olduğu açıkladı. İsmail Cinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik gündeminden düşmeyen her kongrede kayyum tehlikesi yaşayan marka değeri düşen Bilecikspor’u sahipsiz bırakmayacağı belirtti. Cinoğlu, "Gündemimizden düşmeyen her seferinde sahipsiz kayyum tehlikesi yaşayan marka değeri düşen kulübümüzün yine yeniden karşılaştığı sahipsiz durumuna kayıtsız kalmadığımı kalmayacağımı kongre salonlarında bu beden bu nefeste olduğu sürece kapanmasına izin vermeyeceğimi söylemiştim. Geldiğimiz nokta sahipsiz bırakmamız noktasıdır. Önümüzdeki en yakın günde yönetimin alacağı kongre kararıyla birlikte geç kalsak da başkanlığımda yönetimi oluşturarak şehrimize halkımıza Bilecikspor camiasına görevimizi yerine getireceğiz. Geçmiş yönetime hizmetlerinden dolayı teşekkür eder camiaya yakışır şekilde kongre ortamı hazırlayarak bu süreci tamamlamalarını istiyorum. Tüm halkımıza teşekkür eder kongrede bizleri yalnız bırakmamalarını temenni ediyoruz" dedi.