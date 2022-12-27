1969 Bilecik Spor Kulübün gerçekleştirilen kongresine 2 aday damgasını vururken gergin anlar yaşandı.

1969 Bilecik Spor Kulübün gerçekleştirilen kongresine 2 aday damgasını vururken gergin anlar yaşandı.

Geçmiş dönem kulübün başkanlığı yapan İsmail Cinoğlu, kimsenin aday olmasını durumda kulübün kayyuma gitmemesi için aday olduğu açıklarken, Turgut Özen’in adaylığı açıklamasının ardından adaylık geçildiği söyledi.

1969 Bilecik Spor Kulübün ilk kongresi kulüp binasında3 kişiyle yapılırken, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti o gün. Geçmiş dönem kulübün başkanlığı yapan İsmail Cinoğlu kimsenin aday olmasını durumda kulübün kayyuma gitmemesi için aday olduğu açıklamıştı. Kongreye 1 gün kala iş insanı Turgut Özen’in adaylarını açıklaması üzerine İsmail Cinoğlu adaylıktan çekilmişti. Dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan ve büyük ilgi gören kongreye İsmail Cinoğlu’nun Turgut Özen’e söylediği sözler damga vurdu.

"Bilecikspor benim babamın malı değil"

Turgut Özen, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "İsmail Cinoğlu kardeşimiz kulübü almak için aday olmuş. Benim geç haberim oldu, ben yoktum burada. Kendisine basına çıkmadan 5 dakika önce whatsapptan yazdım. İki defa aradım açmadı telefonu. Ona da burada söylemek istiyorum, Bilecikspor benim babamın malı değil. Ben Bilecik’in çocuğuyum, o da Bilecik’in çocuğu. Onun Galatasaray’a gittiğini onu yaşayan tek adam benim. Onu Galatasaray’a gönderen de benim. Hiç kimse değil. Galatasaray’a ben gönderdim onu. Bilecikspor’a nasıl sahip çıktığımı anlatıyorum" dedi.

"İşine bak abi"

Bunun üzerine oturduğu yerden cevap veren İsmail Cinoğlu, "O işlere bakma, işine bak abi" dedi. Ardından salon buz keserken, Özen, "O cümle de yanlış" dedi.

"Efsane başkan diye bir kimse yok"

Ardından kürsüye çıkan ve Bilecikspor 1. Amatör Lig’de 1 namağlup şampiyon, 2 kez de BAL play-off final oynatan İsmail Cinoğlu, "Turgut abi öncelikle hoş geldin, 20 yıldan sonra seni ilk defa Bilecikspor camiasının hizmeti içerisinde görmek, gözümüzle şahit olmak burada ağırlamak bize onur verici. Sonuçta sen bizim abimizsin. Biz seninle çok yollar yürüdük. En acımasız tablolarda bile beraber olduk. Hiç bir zaman hiç bir şekilde Bilecikspor’la ilgili hizmetin tartışılmaz ama ben şu Bilecik’te bazı kelimelere çok takılmaya başladım. Burada genç arkadaşlarımda var efsane milletvekili efsane bakan efsane başkan efsane yönetici neyin efsanesi bu insanlar bilemiyorum şehir efsanesinden başka bir şey değiller bende dâhil olmak üzere İsmail Cinoğlu efsane başkan yok. Efsane olmak için Turgut abi adımlar atmaya başlamış gördüm. Sanayide altyapıda vizyon projelerde bunların hepsinde varım diyor ve efsane olmaya başlanmış. Ama bu zamana kadar Bilecikspor’da başkanlık yapanlar bende dâhil hepimiz hizmet ettik ama hiçbirimiz efsane olmadık. Böyle bir şey yok efsane olmak için stat bırakmak lazım, tesis bırakmak lazım. Bilecikspor yönetiminin süreci içerisinde hiçbir başkan hiçbir nesne hiçbir sandalye masa bir tane top miras bırakmamıştır. Kulüp binasını bundan 4.5 sene önce 4 bin 250 lira para lazım takım sahaya çıkmamış. Aramızda para toplayarak, bundan dört buçuk yıl önce lisansının iptalini önledik. . Kahvelerden adam toplayıp Yenipazar’a maça gittik değil mi 11 kişi. Federasyonu aradık kulübümüz kapanmasın diye yalvardık" dedi.

"Beni imam bile arıyor, siz duymadım diyorsunuz"

Cinoğlu, açıklamasının devamında Turgut Özen’e yüklenerek, "Ben kongrede aday falan olmadım. İlk tane kongreye çıktık kulüp binasına geldik baktık 3 kişiyiz. Ben orada dedim ki kulüp kapanmaz ben gerekirse başkan olurum, bu bayrağı yere düşürmem. O gün birkaç kişiyi aradı arkadaşlar, eğer aday çıkmazsa bana cuma günü söyleyin bende kendimi hazırlayayım dedi. Turgut abim zaten aday olarak çıksa ben onun karşısına aday çıkar mıyım? Ama burada şimdi sizin beni aramanız gerekiyordu Turgut abi burada yanlışsınız. Köydeki imam bile aradı hayırlı olsun diye o bile duymuş ya ’İsmail Cinoğlu başkan oluyor muşsun’ dedi. Beni imam bile arıyor sosyal medya gücü de sen de, gazetelerin her şeyi sen de ya senin İsmail Cinoğlu’nun başkan olduğundan haberim bile yok diyorsun. Böyle bir şey yok olduğunu da düşünün dün akşam siz yayına girdikten sonra 21 dakika sonra siz beni aradınız hepsi kayıtlı. 21 dakika baktım bunu soracağınızı biliyordum. Senin aday olduğu yerde büyüğüm olarak adayı bile çıkmam, biz de senin arkandan bu hizmete devam ederiz. Biz sana rakip olmayız. Ben adaylık için rakip olmam ama 8 bin 500 tane mesajla bütün Bilecik halkı kapanan kulüpler açma konusunda İsmail Cinoğlu var demek noktasında beni onura etti" dedi.

Öte yandan Cinoğlu, bir telefonla biz de hazırız kimse çıkmazsa diyen 12-13 kişiden oluşturduğu yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, adaylıktan çekildi.

Seçime tek liste halinde giren Turgut Özen, 1969 Bilecik Spor Kulübün yeni başkanı oldu.