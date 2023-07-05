1969 Bilecik Spor Kulübü İdari İşler Sorumlusu Şerafettin Yılmaztürk, Kulüp Başkanı Turgut Özen’i, istifasının ardından son yapılan kongreye gelmemesine tepki göstererek, "Bilecikspor’a vefa borcunu 6 ayda mı ödedin. Senin yüzünden kongreyi bugüne aldık, ama sen gelmedin. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?" dedi.

Ocak ayında 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Turgut Özen’in Haziran ayında istifasını açıklamasının ardından kulüp yönetimi olağan üstü kongreye kararı aldı. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk kongreyi yapan kulüp çoğunluk sağlanamadığı için 3 Temmuz gününe ertelenmişti. Dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kulüp başkanlığı için herhangi bir isim aday olmazken kulübün geleceği belirsizliği korudu. Kongreye şifahen istifa eden Başkan Turgut Özen katılmazken, kalabalık bir katılım olması halinde geleceğini iddia edildi.

"Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?"

Kongrede söz alan 1969 Bilecik Spor Kulübü İdari İşler Sorumlusu Şerafettin Yılmaztürk, "Kongremizi salı günü yapacaktık. Turgut Özen dedi ki ’Ben burada yokum salı ve çarşamba günü’ dedi ’Pazartesi günü yapın’ dedi. Biz de tamam dedik kongreyi bu akşama aldık. Ben kongreden 20 dakika önce aradım kendisini gelmeyeceğini söyledi. Sen kongreyi Pazartesi gününe alın ben yokum demedin mi. Geçen ki kongrede burada sen başkan sen başkan bizi attın burada çektin gittin. Ver bize 200-300 milyar dedik sen ayda 100-100 veririm dedim. Ocak ayında aday İsmail Cinoğlu idi en bizi aradın ben adayım dedin. Sonra İsmail arkadaşımız çekildi, sen başkan oldun biz de yönetiminde yer aldık. O gün ne ikinci devre ligde kalırız, seneyi iyi bir ekiple bu takımı uçururuz dedik. Ne oldu 6 ayda istifa ettin, bu mu senin Bilecikspor vefa borcun, vefa borcu 6 ayda mı ödenir. 23 nisanda biz final maçı oynadık Söğütspor ile o gün röportaj verdin devam dedin, bırakmıyorum dedin. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?" dedi.