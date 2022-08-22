Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin hazırlık kampını gerçekleştiren Bilecikspor yönetimi ve sporcuları ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin hazırlık kampını gerçekleştiren Bilecikspor yönetimi ve sporcuları ile bir araya geldi.

Bilecikspor ilk hazırlık kampını Osmaneli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Osmaneli Belediyesi tesislerinde ağırlanan sporcular, antrenmanlarını belediyeye ait Şehitler Parkı’nda ki doğal çim sahada yapıyor. Bu çerçevede antrenman yapan sporcuları ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ve Bilecikspor yöneticileri ile istişarelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Başkan Şahin, “Bilecikspor’a tüm spor tesislerimizi açtık. Sezon boyunca ilimizin tek takımı Bilecikspor’un BAL liginden 3’üncü lige yükselmeleri için her zaman destek olacağız. 1308 Osmaneli Belediyespor alt yapı takımı olarak Bilecikspor’a sporcu desteği verecek. Osmaneli ilçemizi sporun merkezi ve tesisleşmede örnek bir kent yapma gayreti içindeyiz. Bilecikspor ilimizin takımı. Bir yıl amatörde şampiyon bile olsak asla Bilecikspor’un önüne geçmeyeceğiz. BAL liginde iki takımımızın olması durumunda Bilecikspor’un yanında yerimizi alırız. İlimizin ve hepimizin takımı 1969 Bilecikspor’a ve başkanımız Ali Muyşin’e tekrar başarılar diliyorum. Bilecikspor inşallah hızla üst liglere tırmanışını sürdürecek” dedi.