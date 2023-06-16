1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in istifasının ardından Pazartesi günü yapılacak kongre aday olması beklenen Mehmet Emin Bayındır’dan açıklama geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in istifasının ardından geçtiğimiz gün kulüp binasında yapılan kongre çoğunluk sağlanamadığı için 19 Haziran Pazartesi gününe ertelenmişti. Bunun üzerine kulübün Başkan Yardımcısı iş insanı Mehmet Emin Bayındır’ın aday olması bekleniyordu. Bayındır dün yaptığı açıklamada işlerinin yoğunluğundan dolayı aday olmayacağı aday olacak şahsa da gerekli maddi manevi destekte bulunacağı söyledi.

Öte yandan 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak kongrede kimlerin aday olacağı merak konusu haline geldi.