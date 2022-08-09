Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bu yıl BAL’da mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü’ne tam destek verdiklerini söyleyerek, "Bilecik’imizin tanıtımı için çok kıymetli bir değer. Bizler daha önceden olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda bir ihale gerçekleştirdik. Bilecikspor 1969 Kulübü artık bir otopark işletmesine sahip" dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bu yıl BAL’da mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü’ne tam destek verdiklerini söyleyerek, "Bilecik’imizin tanıtımı için çok kıymetli bir değer. Bizler daha önceden olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda bir ihale gerçekleştirdik. Bilecikspor 1969 Kulübü artık bir otopark işletmesine sahip" dedi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ilimizi 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Her zaman sporcunun da kulübümüzün de yanındayız’’ ifadelerini kullandı. Kulüp yöneticileri ile birlikte güzel ve mutluluk verici bir konuyu kamuoyuna vermek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Başkan V. Subaşı, şunları söyledi:

‘’Öncelikle bugün çok mutlu olduğumuz bir durumu paylaşmak üzere toplandık. Sizlerin de bildiği gibi kulübümüz Bal ligine yükseldi. Kulübümüz üyeleri ve emek veren herkesi de kutluyorum. Bilecik’imiz için güzel bir değer. Bilecik’imizin tanıtımı için çok kıymetli bir değer. Bizler daha önceden olduğu gibi desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda bir ihale gerçekleştirdik. Bilecikspor Kulübümüz artık bir otopark işletmesine sahip. Buradan da gelir elde edecek. Bunun yanı sıra desteklerimiz devam edecek. Çünkü biliyorsunuz hepimizin Bilecikspor’a destek vermesi gerekiyor. Sizlerin de aracılığıyla herkesi Bilecikspor’a destek vermeye davet ediyorum"

‘’Bu süreçte en yakımızda ve en çok destek göreceğimize inandığımız kurum belediyedir ve başkan vekilimizdir’’

Bilecikspor 1969 Kulübü Başkan Ali Muyşin ise konuşmasında ‘Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü itibariyle bir süreç var Bilecikspor’un Bal ligi noktasında temsili gibi. Geçen hafta Bayırköy Belediye Başkanımız ve Bayırköy eski başkanı ile birlikte bir basın açıklaması yapmıştık. Bilecikspor’un BAL liginde yer aldığıyla ilgili. Bugün de Sayın Belediye Başkan Vekilimiz bizleri davet etti. Sezon boyunca zaten bizlere hep desteklerini sunuyorlardı. Hem belediyenin imkanları noktasında sağlayabileceği katkıları ifade ettiler hem de ilimizdeki sanayi kuruluşlarının katkılarının sunulması konusunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını söylediler. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte açıkçası en yakınımızda ve en çok destek aldığımız kişi Belediye Başkan Vekilimiz ve belediyemizi görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

‘’En önemli sorunu bir stadyumumuzun olmaması olarak görüyorum’’

Başkan V. Subaşı, basın mensuplarının konaklama ve benzeri ihtiyaçlar konusunda sorduğu soruya da cevap veren Başkan V. Subaşı, ‘’Aslında yönetim kurulu üyeleriyle bir yer konusunu görüştük tam netleşmemek üzere. Ama ben en önemli sorun olarak ilimizin bir stadyumunun olmaması olarak görüyorum. Bilecikspor BAL’da ancak maalesef bizim bir stadyumumuz yok. Umuyorum en kısa sürede bu problem ortadan kalkar. Bununla birlikte ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi herkes birlik ve beraberlik örneği sergilediler. Osmaneli Belediyemiz yer konusunda yardımcı olacağını söyledi. Diğer ilçelerimiz de bu konuda ev sahipliği yapacaktır. Bu konuda hızlı çalışmaların olacağını umuyorum. Konaklama ihtiyacının sonrasında hızlı şekilde çözülecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz bu etapta elimizden geleni yapacağız" dedi.