Bilecik’te 3 gündür ’Yağmur sıcağı’ diye adlandırılan sıcakların ardından beklenen yağış bugün gerçekleşti.

Bilecik’te 3 gündür ’Yağmur sıcağı’ diye adlandırılan sıcakların ardından beklenen yağış bugün gerçekleşti.

Bilecik’te aşırı sıcaklara bir de nem eklenince vatandaşlar dışarı çıkmakta hatta rahat nefes almakta bir zorlandılar. Metrolojinin günlerdir sağanak yağış için uyardı iller arasında bulunan Bilecik’te 5 dakika yağan sağanak yağış havanın değişmesine sebep oldu. Yağmura çarşıda yakalanan vatandaşlar bina saçakları altında beklemek zorunda kalırken, günlerdir altyapı çalışmalarından oluşan toz da kalkmış oldu.