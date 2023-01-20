Bilecik’te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Bilecik’te güneşi gören vatandaşlar çarşı ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 15 ile 18 derece arası değiştiği kentte güneşli hava gün boyu etkili oldu. Son 5 yılın en soğuk havasını geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yaşayan Bilecik’te bugün güneş ile birlikte hava sıcaklığı 9 dereceye kadar yükseldi. Yaklaşık 2 hafta boyunca eksi 16’lara kadar düşen hava sıcaklığının ardından güneşi gören Bilecikli vatandaşlar çarşı parklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Tevfikbey Caddesi’nde bulunan Atatürk parkında ise çocuklar gönlünce eğlenirken, evde bunalan yaşlılar arkadaşlarıyla vakit geçirdi.