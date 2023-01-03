Başkan Yaman, kamu çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkan Yaman, kamu çalışanlarıyla bir araya geldi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur Bilecik Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezinde veli, öğretmen ve öğrencilere “Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme Eğitimi” verdi. Bilecikli veliler programa yoğun ilgi göstererek sorularıyla konuşmacıyı adeta yoğun bombardımana tuttu. ’Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek’ konulu söyleşinin ardından Bahçelievler Anaokulunu’da ziyaret eden Yavuz Samur küçük hayranlarıyla buluştu.

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