Bilecik’te veliler “Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme Eğitimi”ne katıldı.
Bilecik’te veliler “Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme Eğitimi”ne katıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Samur Bilecik Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezinde veli, öğretmen ve öğrencilere “Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme Eğitimi” verdi. Bilecikli veliler programa yoğun ilgi göstererek sorularıyla konuşmacıyı adeta yoğun bombardımana tuttu. ’Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek’ konulu söyleşinin ardından Bahçelievler Anaokulunu’da ziyaret eden Yavuz Samur küçük hayranlarıyla buluştu.
Bilecik’in minik öğrencileri dijital bağımlılık konusunda dikkat edeceklerine söz verdi.
Yorumlar