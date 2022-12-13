Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’na katılan Bilecikli sporcular birçok madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’na katılan Bilecikli sporcular birçok madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, Antalya’da gerçekleştirildi. Üç gün süren şampiyonada Bilecikli sporcular madalya için yarıştı. ’Mental’ kategoride piste çıkan Bilecikli sporcu Selin Uysal 100 metre yarışlarında bronz madalya ederek, Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada bir diğer Bilecikli sporcu Yağmur İşbilen ise 800 metrede yarışırken, gümüş madalya elde ederek Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcular Selin Uysal ve Yağmur İşbilen ile antrenör Muhammed Köse’yi tebrik ederek bir sonraki turnuva için başarılar diledi. Özdemir, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporun her kesimine yayılması amacıyla başlatılan alt yapı odaklı çalışmalar sonucu bir başarıda özel sporcular atletizm branşından geldi. Bilecik’te her özel sporcunun yapabileceği bir spor dalı olduğu felsefesiyle yürütülen ve özel sporcuların spor yoluyla toplum içindeki sosyalleşmesini hedefleyen çalışmaların ardından Bilecikli sporcular katıldıkları ulusal turnuvadan madalya ile döndü. Hepsini kutluyorum" dedi.