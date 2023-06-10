Türkiye Judo Federasyonunca Osmaniye’de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında ilk 7 dereceye giren Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Çilem Nur Söğüt ile Haticenur Göktaş, Kuzey Makedonya’da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ve 67 ilden kadın ve erkek 917 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü. Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyona da ilk 7 dereceye giren Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Çilem Nur Söğüt ile Haticenur Göktaş 09-11 Haziran 2023 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekler.

Başarılı sporcuların çok emek sarf ettiğini ifade eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir başarıların haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. İl Müdürü Özdemir sporcularımızın elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Eminim ki sporcularımız ülkemizi Kuzey Makedonya’da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonasında da başarıyla temsil edecek. Sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Hepinizi bir kez daha gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.