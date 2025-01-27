Bilecikli sporcu Belgin Gökçe Araz, Ankara’da düzenlenen Gençler-Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda sporcu büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu 2025 faaliyet programında yer alan Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye geneli 31 ilden 205 kadın, 205 erkek olmak üzere toplam 410 sporcu katıldı. Ankara Yenimahalle Spor salonunda organize edilen şampiyonada Bilecikli genç halterci Belgin Gökçe Araz da yarıştı. 81 kilogram sıkletinde yarışan Araz, koparmada 72 kilogramda silkmede 84 kg kaldırış yaparak toplamda 156 kilogram derecesiyle Türkiye 2’ncisi oldu.