Bilecik’te görev yapan öğretmenlere motivasyon amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yapılan yarışmalar ile öğretmenler arasında tatlı bir rekabet oluştu.

Bilecik’te görev yapan öğretmenlere motivasyon amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yapılan yarışmalar ile öğretmenler arasında tatlı bir rekabet oluştu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak oluşturulan “Öğretmene Değer” projesi ile Bilecik’te görev yapan öğretmen ve idarecilerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla eğitim öğretim yılı boyunca kültürel, sportif faaliyetler, mesleki gelişim faaliyetleri ve öğretmen bahar şenlikleri planlandı. Bu plan dahilinde ilk etkinlik olan okçuluk, floor curling, dart, pentago ve reversi yarışmaları Bilecik Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Yarışmalardan memnun olan Bilecikli öğretmenler aynı yarışmayı sınıflarında da gerçekleştireceklerini söylediler.

Yarışmalarda birinci olan öğretmenlere hediyelerini takdim eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, motivasyon çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.