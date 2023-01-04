Elde edilen bu başarı sayesinde okulda büyük bir sevinç yaşanarak, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler başarılı öğrenciyi tebrik ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke çapında ‘Sarıkamış Şehitlerine Mektup Yarışması’ düzenlendi. Yarışmaya Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Edebiyat Öğretmeni M. Güneş Berberoğlu danışmanlığında Yazarlık öğrencisi Hatice Beren Can katıldı. Kars Bilim Sanat Merkezi koordinatörlüğünde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada BİLSEM öğrencisi Hatice Beren Türkiye ikincisi oldu.

Bilecikli öğrenci ‘Sarıkamış Şehitlerine Mektup Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu.

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