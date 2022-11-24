Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışları Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Soğanlı Vadisi’nde düzenlenirken, Bilecikli motosiklet tutkunu Ali Baydaş Veteranlar sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın son ayak yarışları Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Soğanlı Vadisi’nde düzenlenirken, Bilecikli motosiklet tutkunu Ali Baydaş Veteranlar sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kapdokya’da yer alan Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları düzenlendi. Yarışmaya Bilecik’ten Ali Baydaş, İlkay Deniz, Ufuk Çakmak, Gürkan Büberci, Gökhan Karkaç, Hasan Can Kaçan, Burak Kaçan, Cemal Paşaoğlu ve İsmail Oktay Kara katıldı. Yarışları sonucunda EnduroGP ve E3 sınıfında Bayram Uysal, E1 sınıfında İslam Yıldız, E2 sınıfında İzzet Kazdal, EB sınıfında Ömer Bulduk, EC sınıfında Aykut Kızıltan, Gençler sınıfında Mert Koç, Veteranlar sınıfında Ali Baydaş ve Kadınlar sınıfında Nazlıcan Aydın, ATV branşında ise ATVGP’de Osman Fırat, S1 sınıfında Haktan Özkul, S2 sınıfında Emre Can Uzlaş ve S3 (İki Çeker) sınıfında da Halil Yatgın 2022 yılının şampiyonları oldular. Kulüpler sıralamasında ise Enduro İstanbul Spor Kulübü birinciliğini ilan etti.

Bilecikli motosiklet tutkunu Ali Baydaş 4 etaplı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın topladığı puanlarla Veteranlar sınıfında Türkiye Şampiyonu oldu.