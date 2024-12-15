Bilecik’te, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’ndaki minik öğrenciler, yerli üretim gururumuz TOGG araçlarıyla unutulmaz bir seyahate çıktı.BİLECİK (İGFA) -Bilecik Valiliği envanterinde bulunan TOGG araçlarıyla düzenlenen etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan çocuklara yerli ve milli üretimin önemi vurgulandı. Yerli Malı Haftası dolayısıyla organize edilen bu anlamlı programda, çocuklar TOGG’un yenilikçi teknolojisi, çevreci özellikleri ve üstün donanımını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, çocuklarda yerli üretime olan güveni artırmayı ve milli değerlere sahip çıkma bilincini geliştirmeyi hedefledi. Miniklerin TOGG araçlarıyla yaptıkları keyifli seyahatteki mutlulukları ise görülmeye değerdi.

“Yerli Malı Yurdun Malı, Herkes TOGG’u Kullanmalı!” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların heyecanı ve mutluluğu etkinliğe ayrı bir renk kattı.