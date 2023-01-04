Bilecikli kadınlar Köy Yaşam Merkezi’nde yaptıkları örnek çalışmalar ile göz dolduruyorlar.

Bilecikli kadınlar Köy Yaşam Merkezi’nde yaptıkları örnek çalışmalar ile göz dolduruyorlar.

Bilecik’te Pazaryeri ilçesinin Karaköy mevkiinde Milli Eğitim Bakanlığınca açılan Köy Yaşam Merkezi’nde Bilecikli kadınlar ’Her yaşta gelişim ruhu’ sloganıyla ürünlerini oluşturmaya devam ediyorlar. Merkezlerde kendisini iyi hissettiren, çalışmaları yürüterek eğlenceli vakit geçiren kadınlar yapmış oldukları el emeği göz nuru işçiliklerle de ev ekonomisine destek sağlamış oluyorlar.

Herkese örnek olan 70 yaşındaki Süreyya Kaya, öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek tüm kadınları resim, dikiş ve bu tür çalışmalara davet etti.