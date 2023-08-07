Bilecik’te belediye tarafından açılan kadın dikiş atölyesinde kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesine açılan ve hizmet vermeye devam eden kadın dikiş atölyesi ziyaret etti. Subaşı dikiş atölyesinde öğrenim gören kadınlarla sohbet ederek, "Ertuğrulgazi Mahallemizde bulunan Kadın Dikiş Atölyesinde öğrenim gören kadın vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Hem sosyalleşip, hem de üretime katkı sağlayan kadınlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz’’ sözlerinde bulundu.

Kadın Dikiş Atölyesi de Başkan V. Subaşı’nın yapmış olduğu ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.