Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yeniköy ziyaretinde bir kadının makam aracı olan yerli üretim Togg’u kullanmasına izin verdi. Fatma Biçer adlı kadın, araca aldığı çocuklarla köyde tur attı, Togg’u çok beğendiğini ifade etti.

Vali Şefik Aygöl, Yeniköy’de vatandaşlarla bir araya geldi, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk eğitim merkezini de ziyaret eden Vali Aygöl, tekstil ürünleri üzerine eğitim alan 20 kursiyerle sohbet etti. Vali Aygöl, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının aile mutluluğuna da olumlu etkileri olduğunu belirterek, bu tür projelerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret esnasında kursiyerlerden Fatma Biçer (39) valinin makam aracı yerli üretim Togg’u kullanmak istedi. Vali Aygöl, bu isteği geri çevirmeyince Togg’un direksiyonuna geçen Fatma Biçer, araca aldığı çocuklarla köy içinde tur attı. Aracı çok beğendiğini ifade eden Biçer, Togg’u herkese tavsiye etti.