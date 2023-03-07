2022-2023 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursu’na davet edilen Bilecik İl Hakem Kurulu Başkan Vekili, C Klasman Gözlemcisi Fatih Gündoğdu terfi kursu geçemedi.
2022-2023 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursu’na davet edilen Bilecik İl Hakem Kurulu Başkan Vekili, C Klasman Gözlemcisi Fatih Gündoğdu terfi kursu geçemedi.
2022-2023 Futbol Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kurslarına farklı illerden 15 gözlemci davet edildi. Bu gözlemciler arasında bulunan Bilecik İl Hakem Kurulu Başkan Vekili, C Klasman Gözlemcisi Fatih Gündoğdu terfi kursunu geçemedi. Bunun üzerine Fatih Gündoğdu’nun, İl Hakem Kurulu üyeliğinden ve C Klasman gözlemciliğinden istifa ettiği, bu istifanın kabul edilmediği öğrenildi.
Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Fatih Gündoğdu, her ay düzenli olarak yapılan klasman eğitimine de tepkili olduğunu göstermek adına katılmadı.
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