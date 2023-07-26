Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Bilecik’ten Aydın’a gelen gençler “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” Aydın’ı keşfetti.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu olan Aydın, ülke genelindeki gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Aydın’a gelen 40 Bilecikli genç, Aydın Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde Aydın’ı keşfetti. 4 günlük program dahilinde Aydın’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirip güzel dostluklar kurarak kardeşlik köprüsü oluşturdu.

Gençler arasında kültürel ve tarihle ilgili bağların güçlenmesine önemli katkı sağlayan proje çerçevesinde Aydın’a gelen gençler, zeybek gösterileri ile karşılandı. Gençler, proje çerçevesinde gençlik liderleri ile birlikte şehrin tarihi ve kültürel yerlerini keşfetmek üzere yola çıkan gençler, Aydın’ın tarihi ve zengin kültürel miraslarına tanıklık ettiler.

Aydın’a gelen gençler, sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağında ise hayvan barınağını, Adnan Menderes Müzesi’ni ve Bakırcılar Çarşısı’nı keşfetme fırsatı buldular. Hayvan barınağında can dostları ile ilgilenen gençler, daha sonra Adnan Menderes Müzesi’nde tarihi bir yolculuğa çıktı. Bakırcılar Çarşısı’nda geleneksel el sanatlarını inceleyen gençler, esnafla sohbet ederek halkla tanıştı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Esnaf ziyaretleri ve yerel halkla yapılan sohbetlerde ’Anadoluyuz Biz’ projesini tanıtma fırsatı yakalayacak olan gençler, Aydın’ın kültürel zenginliğine tanıklık edecekler. Bu etkinliklerle projeyi daha da geniş kitlelere ulaştırmak ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek adına büyük bir adım atılmış olacak. Proje çerçevesinde Aydın’a gelen gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti. Bu özel deneyimi yaşama fırsatı sundukları için memnuniyetlerini dile getiren gençler, projenin önemine vurgu yaparak, gençler arasındaki kardeşlik ve dayanışmayı pekiştiren bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ettiler. Aydın’da unutulmaz hatıralar biriktirecek olan gençler, etkinlikler sonrasında Cuma günü memleketlerine dönecekler. Bu deneyimle zenginleşmiş ve yeni dostluklar kurmuş olarak Bilecik’e geri dönecek olan gençler, Anadoluyuz Biz projesinin güzelliklerini kendi çevrelerine taşıyacaklar” ifadeleri yer aldı.