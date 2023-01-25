İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’ ndaki şampiyonanın 60 metre erkekler finallerinde 6.89’luk derecesiyle Orçun Ünalan Türkiye Şampiyonu olurken, Bozüyüklü diğer sporcular Yasin Sosa’da 6.96 lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Orçun Ünalan, geçen yıl U18 katagorisinde 50 metre finallerinde 6.01 derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yine Türkiye şampiyonu olmuştu.

Bozüyük Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Orçun Ünalan, Türkiye Atletizm Şampiyonası finallerinde U20 Türkiye Şampiyonu oldu.

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