Bilecikli avcılar, yaklaşık 190 ve 180 kilo ağırlığında adeta dev gibi 2 domuz avladı.

Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyesi avcılar, bu hafta sonundan Gölpazarı’na bir av organizasyonu düzenlediler. Avcılar gün boyu onlarca domuz vururken, bunlardan 190 ve 180 kiloluk dev domuzlar görenleri hayrete düşürdü. Okay Şahin ve Halil Söylemez Gölpazarı Derecikören mevkiinde azılı domuzlarla avcılar hatıra fotoğrafı çektirirken, büyükleri hayrete düşürdü. 190 kilogramlık domuzu vuran Halil Söylemez, köpeklerin iyi bir azılı domuz kaldırdığını anlatarak, "Domuzları karşı tarafta gördük, ama kameraya sokamayınca atamadık. Sonra Taşkın arkadaşımla domuzu gördük ve vurduk. Azılı bir domuz olması bizi sevindirdi. Vuran, vuramayan tüm dostları ayrıca kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan, vurulan domuzların bir kısmını ava çıkan köpekler yerken, kalanı ise doğada bırakılıyor.