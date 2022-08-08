Bilecik’te yerli kavunun çıkmasıyla birlikte doldurma satıcıları farklı bir yöntem uygulamaya başladı. Kestikleri kavunun içine koyduğu dondurmalarla farklı 2 lezzeti buluşturan dondurma satıcı İbrahim Özdemir, "Yerli kavunumuz lezzetine biz de kendi lezzetimizi ekledik" dedi.

Bilecik’te yerli kavunun çıkmasıyla birlikte doldurma satıcıları farklı bir yöntem uygulamaya başladı. Kestikleri kavunun içine koyduğu dondurmalarla farklı 2 lezzeti buluşturan dondurma satıcı İbrahim Özdemir, "Yerli kavunumuz lezzetine biz de kendi lezzetimizi ekledik" dedi.

Bilecik’te hava sıcaklığın iyiden iyiye hissedilmesi ile dondurma satışları da hızlandı. Bilecik’teki bir satıcı, 10-15 çeşit dondurmanın yanı sıra kavun içine koyduğu dondurmayı müşterilerine sunuyor.

"Yerli kavunumuz lezzetine bizde kendi lezzetimizi ekledik"

Tarladan vatandaşlara sunulan taze kavunların içine konulan dondurmalara bu yıl yoğun ilgi olduğunu anlatan satıcı İbrahim Özdemir, "Bu aylarda Bilecik’in Medetli Köyünde üretilen yerli kavunu satılmaya başlandı. Bizler de bu yerli kavunumuzun lezzetine kendi yaptığımız 15 çeşit dondurmanın lezzetiyle birleştirdik. İki lezzeti birlikte tüketen müşterilerimiz sunumu çok beğendi ve bu sene çok fazla ilgi gösterdi. Kavunun içine çekirdeksiz bir şekilde dondurmamıza koyup halkımıza hizmet veriyoruz. Bu sene daha bir farklı çoğunluk var. Eskiden dondurma satışlarımız iyiydi, şimdi kavunlu dondurmamız çıkınca bayağı satışlarımız arttı" dedi.