Bilecik Valisi Şefik Aygöl, turizm alt yapısının kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İl Tanıtım ve Geliştirme Genel Kuruluna başkanlık eden Vali Şefik Aygöl bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri katılım gösterdi. Düzenlenen toplantıda Bilecik’in güçlü kültürü ve tarihi varken buranın tanıtılması sayesinde büyük merak oluşturacağı alanların olduğu ve hızlı bir şekilde bunun altyapısının atılması gerektiği belirtildi.

Vali Şefik Aygöl başkanlık yaptığı toplantıda sonrası değerlendirme yaparak, "Bilecik’in güçlü bir tarihi var. Bu tarih beraberinde bizlere farklı kültürleri de sunuyor. Güçlü olduğumuz alanlara yoğunlaşıp, bunların üzerine durmalıyız. Turizm alt yapımızı kuvvetlendirmeliyiz. Bu tarihi ve kültürü dünyayla bir bütün yapabilecek fikirlere ve çalışmalara ihtiyacımız var. Altyapısını atacağımız her çalışma bizi hedefe ulaştıracaktır. Bilecik adına tanıtımın ve gelişimin daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.