Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Bilecik Valiliği iş birliği ile ‘Bilecik’in Tarihi ve Kültürel Mirası’ adlı sergi Hükümet Konağı’nda gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserlerin sergilendiği etkinliğe Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ Rektör Vekil ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin ardından, öğrenciler tarafından Bilecik’in kültürel mirası temasına uygun olarak tuval üzerine yapılan eserler büyük beğeni topladı. Eserlerin incelemesinin ardından, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu BŞEÜ Rektör Vekil ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük sergideki başarılarını gösteren öğrencilere başarı belgelerini takdim etti.

BŞEÜ, tarafından düzenlenen bu anlamlı sergi, hem öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergileyebileceği hem de Bilecik’in tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkmasını sağlayan bir etkinlik olarak dikkat çekti.