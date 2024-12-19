Bilecik Valiliği’nin ev sahipliğinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergi, Bilecik’in zengin tarihi ve kültürel mirasını sanat yoluyla tanıtmayı amaçladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'teki sergide, titizlikle hazırlanan eserler yer aldı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları olan Bilecik’in tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve geleneksel unsurlarını konu alan eserler, sanatseverlerden tam not aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Şehrimizin tarihini ve kültürünü böylesine etkileyici bir şekilde sanatla buluşturdukları için gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, hem gençlerimizi sanatla buluşturuyor hem de kültürel mirasımızın tanıtılmasına katkı sağlıyor," dedi.

Bilecik’in tanıtımına ve genç sanatçıların desteklenmesine katkı sağlayan bu etkinlik, hem halktan hem de protokolden büyük övgü aldı.

Bilecik Valiliği binasında ziyarete açık olacak sergi, ücretsiz olarak incelenebiliyor.