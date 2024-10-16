Bilecik’te görev yaptığı 17 yıl boyunca minik öğrencilerin ’Müdür Teyzesi’ olan Sevgi Uğurlu emekli oldu.

Bilecik’te, yıllarca farklı okullarda okul müdürlüğü, son olarak da Mehmet Nuri Anaokulu’nda görevini başarıyla devam eden Sevgi Uğurlu emekli oldu. Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda açıldığından bu yana örnek alınacak birçok projelere imza atan Uğurlu, minik öğrencilerin müdür teyzesiydi. Sevgi Uğurlu’nun emekli olacağı öğrenene minik öğrenciler üzüntüleri yüzlerine yansırken, Uğurlu da gözyaşlarına hakim olamadı.