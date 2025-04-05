Bilecik’in İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Bilecik Devlet Su İşleri (DSİ) 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Samrı Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Projenin bölge tarımına olan katkısını yerinde değerlendiren heyet, barajın 42,7 metre yüksekliğe ve 1,4 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Çetin ve Şimşek, bu baraj sayesinde 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanarak bölge ekonomisine yıllık 17 milyon 660 bin TL’lik bir gelir artışı sağlayacağının altını çizdi.

Kaymakam Çetin, "Samrı Barajı gibi projeler, yalnızca tarımsal üretimi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki istihdamı da olumlu etkiliyor. İlçemizin kalkınması için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, projenin sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının verimli kullanımı açısından bölge halkına büyük avantajlar sunduğunu ifade etti. İnceleme sonunda projede emeği geçen kurum ve çalışanlara teşekkür edildi.