Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde muhtarlık görevini yürüten gazeteci Sedat Ceylan, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından kısa sürede köyde hayata geçirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekti. Göreve geldiği günden bu yana birçok önemli hizmete imza atan Ceylan, “Bu işleri sizlerle birlikte yaptık diye gurur duyuyoruz” diyerek köy halkına teşekkür etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Sedat Ceylan, ilk olarak köy muhtarlık odasını yeniledi. Ardından caminin iç ve dış cephe boyası yapılarak halıları değiştirildi. Köy halkının yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik veren muhtar, son bir yıl içinde birçok önemli çalışmayı hayata geçirdi.

Muhtarlık dönemi öncesi de Gümüşdere köyüne vatandaşların desteği ile Gasilhane, Bayan WC ve Köy tuvaletlerinin yenilediğini ifade eden Ceylan, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Köy halkımızın desteğiyle; cami yenileme, mezarlık düzenleme ve genişletme çalışmaları, yeni çeşme yapımı, yol ve bina inşası gibi birçok projeyi gerçekleştirdik. Köy güvenliği için 10 adet güvenlik kamerası kurduk. 50'den fazla içme suyu şebeke arızasını gidererek altyapıyı güçlendirdik. Ayrıca Köy Konağına güneş enerji sistemi kurarak enerji verimliliğini artırdık. Köyün tamamını kapsayacak şekilde iki noktaya yerleştirilen Wifi vericileriyle ücretsiz internet erişimi sağladık. Düğün ve iftar salonlarının boya ve badana işlemlerini de tamamladık.”

Yaptığı hizmetlerde birçok kurum ve kişinin desteğini gördüğünü belirten Ceylan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl’e, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve köy halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.