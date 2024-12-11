Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’a Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, kentin huzuru için gece gündüz çalışacakları mesajı verdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalayı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kalaycı’nın yerine ise, Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atanmıştı. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde göreve başlarken, ilk hayırlı olsun ziyareti POMEM Müdürü Suat Günbey ve beraberinde POMEM amirleri ziyaret etti.

Ziyarette, POMEM Müdürü Suat Günbey, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ın yeni görevinde başarılar dilediğini ifade etti. İkili kentin huzuru için gece gündüz çalışacakları mesajı verdiler.