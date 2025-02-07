Bilecik Şeyh Edebali Türbesin de, Bilecik’in geleneği olan ‘Şifalı Pilav’ ikramı başladığı günden bugüne kadar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi Orhangazi Cami’sinde, her hafta Cuma günü vatandaşları bir araya getiren ‘Şifalı Pilav’ geleneği bu hafta da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler vatandaşlara ‘Şifalı Pilav’ ikramında bulundular.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, pilav dağıtımı sonrası yaptığı açıklamada; "Bu tür etkinlikler, manevi mirasımızı yaşatmak hem de halkımızla bir arada olmanın güzelliğini paylaşmak adına çok değerli. Her hafta düzenleyeceğimiz bu etkinlikle, kentimizde birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.