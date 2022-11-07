Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde yapılan toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Bilecik’in eğitim hizmetlerinin gelişmesine yönelik öneriler görüşüldü. Mevzuat gereği tavsiye niteliğinde kararlar alındı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker, Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelcik, il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile öğrenciler, veliler ve sendika il temsilcileri katıldı.