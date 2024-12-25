Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ziyaret ederek, kenttin asayiş hizmetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberindeki başkan yardımcıları, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Subaşı gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, ziyaret kapsamında Bilecik için asayiş hizmetleri konusunda ikili sohbet gerçekleşti.