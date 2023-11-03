Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Bilecik’i güzel projelerin beklediğini belirtti.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediyeye bağlı atölyedeki çalışanlarla bir araya gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Belediye olarak Bilecik için güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan V. Subaşı, "Atölye amirliğimizi ziyaret ederek su ve elektrik birimlerimiz ile çalışmalar hakkında toplantı yaptık. Daha sonra atölyemizin tüm birimlerini ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla hem sohbet ettik hem de bilgi aldık. Şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.