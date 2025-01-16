‘İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışması’nda’ il birincisi olan Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencisi Nehir Temür, Bilecik’i Ankara’da temsil edecek.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘İstiklal Marş’ımızı Güzel Okuma Yarışması’nda’, Ortaokullar’ kategorisinde il finallerime kalan Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 7-E sınıfı öğrencisi Nehir Temür il birincisi oldu.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet yıldırım, il birincisi olan Temür için güzel dileklerde bulunurken, "İstiklâl Marşı’nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın tarihi önemini kavramaları, geçmiş ile gelecek arasında Milli, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmeleri ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesi amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması düzenlendi. Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Nehir Temür il birincisi olup, Ankara’da 81 ilin katılımıyla yapılacak olan Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecektir. Bu güzel başarıdan dolayı Öğrencimizi tebrik eder, Okul Müdürü Muhammet Ali Özer’e, inanan, destekleyen tüm öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ederiz. Ankara’da yapılacak Türkiye Finallerinde öğrencimize başarılar dileriz" şeklinde konuştu.