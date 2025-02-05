Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yılın ilk karı yağdı, çatılar karla kaplandı.

İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı çatıları ve park halindeki araçların üstünü kar ile kaplarken yerlerde de birikmeye başladı. Bu yılın ilk kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Karın yağmasından dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlardan Samet Kuru, "Küresel ısınma sebebiyle ülkemizde ve dünya genelinde yağışlarda büyük oranlarda azalma meydana geliyor. İlçemizde Kasım ayından bu zamana kadar yağış görmemiştik. Bu yıl yağan ilk karla birlikte bizlerde bir nebze olsun rahatladık. İnşallah kar yağışı devam eder ve kuraklık derecesi daha fazla artmaz" dedi.

Bir diğer vatandaş Bahadır Akdemir ise "Allah daha çok kar versin. Bu kar çiftçimiz için de hayırlı olur inşallah. Bu kar yağışı bizim için çok güzel bir durum" dedi.

Öte yandan soğuk hava etkisine giren Bilecik geneli için yetkililer vatandaşlara buzlanma, ulaşımda aksama, don olayı ve sis gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.