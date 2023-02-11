Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası evsiz kalan ve depremden sağ kurtulan vatandaşlar, akrabalarının yanına yerleşmeleri için geldikleri Bilecik’te yetkililer tarafından otogarda karşılandı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası evsiz kalan ve depremden sağ kurtulan vatandaşlar, akrabalarının yanına yerleşmeleri için geldikleri Bilecik’te yetkililer tarafından otogarda karşılandı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, deprem bölgesi Hatay ve ilçelerinden Bilecik’teki yakınlarında misafir edilmek üzere Bilecik’e gelen depremzedeleri karşıladı. Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses ve Melih Tüfekçioğlu ile birlikte eski otobüs terminalinde depremzede aileleri karşılayan Başkan V. Subaşı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sizleri ilimizde ağırladığımız için çok mutluyuz"

Bilecik Belediyesi ve Bileciklilerin depremzedelere kucak açtığını hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Öncelikle depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belediye Başkanlığımızın sağlamış olduğu ulaşım imkânıyla misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde ilimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Umuyorum ki bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız. Bilecikliler, depremin olduğu ilk günden bu yana Bilecik Belediyesi ve diğer kurumların düzenlediği yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında yer almaya çalıştı. Sizleri ilimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşarız. Bilecik’te kaldığınız sürece bizler de elimizdeki imkânları sizler için seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Depremzedeler de Başkan V. Subaşı’ya konukseverliği ve sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.