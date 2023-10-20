Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Mersin’de düzenlenen 2. Çukurova Kadın Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Unesco Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan ve yönetici Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz’ın katıldığı zirvede konuşan Başkan V. Subaşı, kadın belediye başkanı olarak bilgi ve tecrübelerini aktardı. Zirvede Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı zirveyi yaptığı değerlendirmede, "Mersin’de düzenlenen 2. Çukurova Kadın Zirvesine Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Unesco Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan ve yönetici Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz ile birlikte konuk olarak katıldım. Kadınların siyasi ve toplumsal yaşamdaki yeri ile başarılarını vurgulayan bu önemli etkinlikte, belediyemizin kadınları güçlendirmeye yönelik vizyonunu ve projelerini paylaştık’’ ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı Mersin’deki ziyaretleri kapsamında Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan tesisleri ziyaret ederek, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’ten bilgiler aldı.