Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Okluca köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri yerinde inceledi.Pazaryeri GÜNDEM/ BİLECİK İGFA

Köy meydanında sıcak bir karşılama ile karşılanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy halkının dilek ve taleplerini dinledi. Hemşehrilerin memnuniyetini dile getirdiği buluşmada Vali Aygöl, köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Vali Aygöl yaptığı açıklamada: “Bilecikli hemşehrilerimin çayı sıcak, gönlü geniş ve muhabbeti güzeldir. Yollar BSK ile asfaltlanmış, su depoları ve hatları yenilenmiş. Hemşehrilerimizin keyfi yerinde olunca bizler de daha mutlu oluyoruz ve çalışma azmimiz artıyor.”dedi.

Oklucalı vatandaşlar, yolların asfaltlanması, su hatlarının yenilenmesi ve çeşitli altyapı iyileştirmelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, köylerinde böylesine kapsamlı bir çalışmanın yapılmasından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Köy sakinleri, “Bu hizmetler sayesinde köyümüzde yaşam daha konforlu hale geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz,” dedi.